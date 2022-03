Delegações de Rússia e Ucrânia começam terceira rodada de negociações

Apoie o 247

Sputnik - Representantes das duas nações se encontram hoje para dialogar sobre a crise ucraniana, no entanto, uma nova rodada está prevista para quinta-feira (10) na Turquia.

Nesta segunda-feira (7), os governos russo e ucraniano se encontram para terceira rodada de conversas em Belarus a fim de achar soluções para a crise ucraniana. As negociações acontecerão em Belovezhskaya Pushcha na Hunter's House, onde a rodada anterior foi realizada.

A delegação russa é chefiada pelo assessor presidencial russo, Vladimir Medinsky, pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Andrei Rudenko, pelo vice-ministro da Defesa, Aleksandr Fomin, pelo embaixador russo em Belarus, Boris Gryzlov, e pelo presidente do comitê de Assuntos Externos do Parlamento russo, Leonid Slutsky.

Segundo Vladimir Medinsky, "todas as mesmas questões serão discutidas: em três blocos: a questão da solução política interna, os aspectos humanitários internacionais e as questões da solução militar".

Ao mesmo tempo, o corredor humanitário será um tópico que terá prioridade na conversa, disse Medinsky.

"Vamos tentar novamente hoje [7], com o lado ucraniano, discutir o modo de operação dos corredores humanitários, já que em todas as cidades em que prometemos esses corredores estão abertos do lado do nosso Exército e das Forças Armadas de Donbass, o fogo cessou."

Já o lado ucraniano inclui o conselheiro do Gabinete Presidencial ucraniano Mikhail Podolyak, o chefe do partido governista Servo do Parlamento Popular da Ucrânia, Davyd Arakhamia, o ministro da Defesa, Aleksei Reznikov e outros políticos ucranianos.

Além da reunião de hoje (7), haverá um encontro entre os dois países na quinta-feira (10), na Turquia, informou o chanceler turco Mevlut Cavusoglu.

