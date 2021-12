Democracia dos EUA é uma ‘arma de destruição em massa’, diz governo chinês

Apoie o 247

Carta Capital - O governo chinês afirmou neste sábado 11 que a democracia dos Estados Unidos é uma “arma de destruição em massa”, após a Cúpula da Democracia organizada pelo presidente Joe Biden para dialogar com seus aliados sobre os governos autoritários.

A China, assim como Rússia e Hungria, foi excluída do encontro virtual de dois dias com mais de cem líderes e acusou Biden de reacender as divisões ideológicas do período da Guerra Fria.

“A democracia se tornou há muito tempo uma arma de destruição em massa usada pelos Estados Unidos para interferir em outros países”, disse um porta-voz do ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

