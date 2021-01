Democrata é eleito senador pela Geórgia. Biden está perto de controlar Congresso dos EUA

Estado da Geórgia decide as 2 últimas vagas do Senado americano. Uma delas já foi conquistada pelos democratas. Biden se aproxima de controlar o Congresso edit

247 - O Partido Democrata conquistou uma das duas vagas do Senado em disputa na Geórgia e está na frente na outra disputa, o que deve levar o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, a ter o controle do Congresso.

Os democratas já têm maioria na Câmara dos Representantes e, se levarem também o Senado, abrirão caminho para Biden aprovar leis e projetos no Congresso sem a resistência dos senadores republicanos, que atualmente têm maioria na Casa.

Com 98% das urnas apuradas, veículos de imprensa americanos confirmaram a vitória do democrata Raphael Warnock contra a republicana Kelly Loeffler. Já a disputa entre o democrata Jon Ossoff e o republicano David Perdue segue em aberto, com pequena vantagem para Ossoff, informa o G1.

