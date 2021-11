Democrata Eric Adams vence eleição e será o segundo prefeito negro de Nova Iorque

Apoie o 247

247 - O democrata Eric Adams foi eleito nesta terça- (2) para administrar a prefeitura de Nova York. Adams, ex-capitão da polícia nova-iorquina e ativista contra o racismo, é o segundo prefeito negro a vencer as eleições da maior cidade dos Estados Unidos, de acordo com a agência de notícias AFP. Ele assumirá o cargo no dia 1 de janeiro do próximo ano.

Adams, que venceu o pleito com o apoio dos eleitores da classe média, da comunidade negra e do movimento operário novaiorquino, derrotou o republicano Curtis Sliwa, e irá administrar um orçamento de US$ 98,7 bilhões para o ano fiscal de 2021-2022.

Uma de suas principais promessas de campanha é a reforma da polícia de Nova Iorque, que conta com 36 mil servidores.

