Democratas aguardam resultado da eleição de Nevada que pode selar sua maioria no Senado

(Reuters) - Os democratas estão a uma cadeira do controle majoritário do Senado dos Estados Unidos no próximo ano, já que a contagem de votos em Nevada, profundamente dividida, continuou após as eleições de meio de mandato de terça-feira e a campanha começou para um segundo turno em 6 de dezembro na Geórgia. .

Se a senadora democrata Catherine Cortez Masto conseguir afastar o republicano Adam Laxalt em Nevada, seu partido controlará 50 das 100 cadeiras do Senado.

Uma vitória democrata na Geórgia no mês que vem daria ao partido o controle majoritário absoluto de um Senado 51-49. Uma derrota democrata na Geórgia e uma vitória em Nevada ainda colocariam os democratas no comando de um Senado 50-50, já que a vice-presidente democrata Kamala Harris pode desempatar votos.

Atualmente, o Senado está dividido em 50-50 entre democratas e republicanos. O Senado recém-eleito tomará posse em 3 de janeiro.

O processamento das cédulas no condado de Clark, Nevada, que abrange Las Vegas e é fortemente democrata, estava avançando com mais de 22.000 votos adicionais possivelmente contados até a tarde de sábado, disse Joe Gloria, secretário do condado.

Um novo número tão grande de votos na contagem estadual abriu a possibilidade de que essa corrida ao Senado pudesse ser decidida no final do sábado.

Nesta manhã, com quase 97% dos votos contados na corrida ao Senado de Nevada, Laxalt liderava por cerca de 800 votos. No entanto, votos não contados das fortalezas de Cortez Masto poderiam levá-la à vitória.

Em entrevista coletiva, Glória foi questionada se seu escritório havia recebido alguma denúncia de fraude ou outras irregularidades de qualquer campanha. "Não ouvimos nada de nenhuma campanha relacionada a fraude ou questionamento" do processo ou dos resultados até agora, respondeu ele.

A suspensão do controle do Senado veio porque também ainda não se sabe qual partido terá a maioria na Câmara dos Deputados dos EUA pelos próximos dois anos. Os republicanos continuaram a ter uma vantagem, mas os retornos ainda estavam fluindo para várias corridas, incluindo muitas na Califórnia de tendência liberal.

Pode levar pelo menos mais alguns dias antes que o resultado de corridas suficientes na Câmara seja conhecido para determinar o controle do partido dessa câmara de 435 assentos.

Os democratas receberam um impulso importante na sexta-feira, quando o senador democrata Mark Kelly foi projetado para manter sua cadeira no Arizona, derrotando o republicano Blake Masters, que ainda não admitiu a disputa.

Kelly, ex-piloto de combate e astronauta da Marinha, fez um breve discurso de vitória para seus apoiadores em Phoenix no sábado com sua esposa, a ex-deputada democrata Gabby Giffords, ao seu lado. Suas observações se concentraram em trabalhar no Congresso de maneira bipartidária.

Kelly não mencionou Masters, mas disse: "Vimos as consequências que vêm quando os líderes se recusam a aceitar a verdade e se concentram mais em conspirações do passado do que em resolver os desafios que enfrentamos hoje".

As eleições de meio de mandato de terça-feira viram muitos candidatos republicanos, incluindo Masters, ecoar a falsa alegação do ex-presidente Donald Trump de que ele perdeu a eleição de 2020 para Biden por causa de uma fraude eleitoral maciça.

Nenhum vencedor foi projetado ainda na corrida para governador do Arizona, onde a democrata Katie Hobbs tem uma vantagem estreita sobre a republicana Kari Lake.

NOMEAÇÕES JUDICIAIS EM JOGO

Um Senado controlado pelos democratas garantiria ao presidente Joe Biden que seus indicados para preencher dezenas de cargos de juiz federal seriam confirmados sob a orientação do líder da maioria Chuck Schumer.

Isso seria particularmente crucial para os democratas se uma cadeira na Suprema Corte dos EUA, que agora tem uma inclinação conservadora de 6 a 3, fosse aberta nos dois últimos anos do mandato de Biden.

Quando o Senado cessante retornar na segunda-feira para uma sessão de trabalho pós-eleitoral que pode durar até o final de dezembro, Schumer pretende confirmar imediatamente mais dois juízes federais que aguardam a votação final.

No entanto, se Cortez Masto não conseguir ultrapassar Laxalt e os democratas também perderem na Geórgia, Schumer terá que gastar muito mais tempo pressionando por nomeações judiciais antes de renunciar ao poder em 3 de janeiro, após o qual os republicanos do Senado teriam a capacidade de rejeitar ou retardar. a pé a confirmação dos indicados de Biden.

Pairando sobre as eleições de meio de mandato de 2022 durante todo o ano está Trump, que usou sua popularidade contínua entre os conservadores de direita para influenciar os candidatos que o Partido Republicano indicou para as eleições parlamentares, governamentais e locais.

Com o desempenho medíocre dos republicanos na terça-feira - mesmo que ganhem o controle majoritário estreito do Senado ou da Câmara - Trump foi acusado de impulsionar candidatos que não conseguiram atrair um eleitorado amplo o suficiente.

Tanto Laxalt quanto Herschel Walker, o republicano que concorre para derrubar o senador Raphael Warnock na Geórgia, ganharam o apoio de Trump. As perdas republicanas em qualquer uma dessas duas corridas podem diminuir ainda mais a popularidade de Trump, já que assessores dizem que ele considera anunciar uma terceira corrida à presidência em 2024. Os republicanos da Câmara, se conseguirem uma vitória, prometeram tentar reverter as vitórias de Biden em lutando contra as mudanças climáticas e querem tornar permanente uma série de cortes de impostos em 2017 que expirarão. Eles também planejaram investigações sobre as atividades do governo Biden e investigações do filho do presidente, que teve negócios com a Ucrânia e a China.

