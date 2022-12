Democratas da Câmara dos EUA elegem Hakeem Jeffries como primeiro líder do partido negro

O parlamentar foi o primeiro negro americano a ocupar uma posição de alto escalão no Congresso edit

WASHINGTON, 30 de novembro (Reuters) - Hakeem Jeffries foi eleito por unanimidade nesta quarta-feira (30) para se tornar o principal líder do Partido Democrata na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a partir de janeiro, tornando-se o primeiro negro americano a ocupar uma posição de alto escalão no Congresso.

A votação dos colegas democratas de Jeffries também marcou a ascensão de uma geração mais jovem de líderes na Câmara de 435 membros e o fim da era Nancy Pelosi e o controle de outros democratas na casa dos 80 anos.

Jeffries, um nova-iorquino de 52 anos, ocupará o cargo de líder democrata na Câmara no 118º Congresso, que se reunirá em 3 de janeiro.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que não ficou surpreso com o fato de Jeffries, um morador do Brooklyn, ter sido escolhido.

Vir do Brooklyn significa "você aprende a trabalhar com todos os tipos de pessoas diferentes. Você aprende a se manter firme. Você aprende a não levar as coisas para o lado pessoal", disse Schumer na quarta-feira, acrescentando que Jeffries "exemplifica todas essas características".

Os dois líderes moram a apenas alguns quarteirões de distância em bairros adjacentes.

Jeffries anunciou formalmente sua candidatura em 18 de novembro, após uma década na Câmara, prometendo presidir uma convenção que devolveria o poder aos membros do comitê e daria aos legisladores juniores mais voz na elaboração da legislação e seriam recompensados ​​com cargos de destaque.

"Nosso compromisso é sempre estender a mão da parceria sempre que possível, a fim de fazer as coisas para os americanos comuns", disse Jeffries, quando questionado sobre como trabalhará com os republicanos.

