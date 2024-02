Democratas dos EUA se mobilizam para votar projeto de lei de ajuda à Ucrânia e Israel

Apoie o 247

(Sputnik) - O líder da minoria na Câmara dos Estados Unidos, Hakeem Jeffries, disse durante uma coletiva de imprensa que os democratas da Câmara usarão todas as ferramentas legislativas disponíveis para levar um projeto de lei de financiamento suplementar de US$ 95 bilhões com ajuda para a Ucrânia e Israel ao plenário.

" Todas as opções estão sobre a mesa ", disse Jeffries na terça-feira, quando questionado sobre os planos para levar o projeto de lei ao plenário da Câmara para votação.

Os legisladores democratas terão conversas na terça e quarta-feira para discutir os passos precisos a seguir, disse Jeffries.

Uma "maioria esmagadora" dos democratas na Câmara está pronta e disposta a apoiar a legislação, disse Jeffries.

Mais cedo, na terça-feira, o Senado dos EUA aprovou um projeto de lei de financiamento suplementar de US$ 95 bilhões, que inclui aproximadamente US$ 60 bilhões para a Ucrânia e US$ 14 bilhões para Israel.

O presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, teria dito na terça-feira que não tem planos de levar a legislação ao plenário da Câmara. No entanto, uma fonte do Congresso disse à Sputnik na terça-feira que a Câmara dos Representantes poderia dividir o projeto de lei em porções separadas.

