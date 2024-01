Democratas duvidam das chances eleitorais de Biden contra Trump

Biden afirmou que Trump será o candidato republicano, mas algumas vozes no partido expressam preocupações sobre a capacidade do presidente de vencer o ex-presidente edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik – Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, membros do partido do presidente dos EUA, Joe Biden, têm expressado dúvidas sobre suas chances em uma possível revanche eleitoral com seu antecessor, Donald Trump. Apesar das pesquisas indicarem liderança de Biden, legisladores democratas, que falaram anonimamente, revelaram preocupações sobre a campanha aparentemente estagnada do presidente. Questões relacionadas à sua idade, a perda de votos devido a fatores como os preços elevados e eventos internacionais, como a guerra em Gaza, também foram mencionadas.

Apesar da solidariedade pública aparente, o relatório destaca uma ansiedade nos bastidores entre membros do partido Democrata. Biden afirmou que Trump será o candidato republicano, mas algumas vozes no partido expressam preocupações sobre a capacidade do presidente de vencer o ex-presidente republicano em uma possível revanche. Trump e a ex-representante dos EUA na ONU, Nikki Haley, estão competindo pela indicação republicana nas primárias de New Hampshire, prevendo a eleição presidencial de novembro de 2024.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: