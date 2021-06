Democratas lançam comitê especial nos EUA para investigar invasão do Capitólio

247 - A presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou formalmente nesta quinta-feira (24) que os legisladores criarão um comitê especial para investigar a invasão do Congresso dos Estados Unidos, semanas depois que os republicanos no Senado bloquearam a formação de uma comissão do estilo bipartidário dos ataques de 11 de setembro.

Pelosi descreveu o ataque ao Capitólio, a sede legislativa dos EUA, por partidários do então presidente Donald Trump como um "dia das trevas" para a nação que requer uma investigação completa.

O comitê será chefiado por um democrata, mas a presidente disse esperar que o Partido Republicano nomeie "pessoas responsáveis", informa o UOL.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.