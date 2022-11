Democratas mantêm controle sobre Senado dos EUA, desafiando 'onda vermelha'

O desempenho melhor do que o esperado deu a Biden, que lutava com baixos índices de aprovação em meio à inflação persistentemente alta, um impulso político edit

(Reuters) - Os democratas mantiveram o controle do Senado dos Estados Unidos enquanto limitavam as perdas projetadas na Câmara, entregando uma grande vitória ao presidente Joe Biden e extinguindo as esperanças da "onda vermelha" que os republicanos esperavam levar às eleições de meio de mandato. .

Líderes democratas descreveram o resultado - selado no sábado com uma vitória para o senador em Nevada - como uma defesa de sua agenda e uma repreensão aos candidatos republicanos, muitos dos quais repetiram as falsas alegações do ex-presidente Donald Trump sobre fraude eleitoral generalizada.

"Estávamos à beira da autocracia e, graças a Deus, o povo americano nos puxou de volta nesta eleição", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, em entrevista coletiva no domingo.

O desempenho melhor do que o esperado deu a Biden, que lutava com baixos índices de aprovação antes das eleições de terça-feira em meio à inflação persistentemente alta, um impulso político antes do que se espera que sejam conversas intensas sobre uma série de questões geopolíticas com seu colega chinês Xi Jinping. Segunda-feira na Indonésia.

Os republicanos, no entanto, permaneceram perto de assumir o controle da Câmara dos Deputados, já que as autoridades continuaram contando as cédulas, com retornos ainda fluindo para várias corridas, incluindo muitas na Califórnia de inclinação liberal.

Até a noite de sábado, os republicanos haviam conquistado 211 assentos e os democratas 205, com 218 necessários para a maioria. Pode levar vários dias até que o resultado de corridas suficientes na Câmara seja conhecido para determinar qual partido controlará a câmara de 435 assentos.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, de 82 anos, disse à ABC News e à CNN que não faria nenhum anúncio sobre se planeja permanecer na liderança da Câmara até que o controle da câmara seja decidido. Houve especulações de que ela renunciaria se os democratas perdessem a maioria, especialmente depois que seu marido foi atacado por um intruso em sua casa em São Francisco no mês passado.

Os republicanos da Câmara, se prevalecerem, prometeram tentar reverter a legislação liderada por Biden para combater as mudanças climáticas e querem tornar permanente uma série de cortes de impostos de 2017 que devem expirar. Eles também prometeram investigações sobre as atividades do governo Biden e investigações do filho do presidente, que teve negócios com a Ucrânia e a China.

Jim Banks, um congressista republicano de Indiana, disse no domingo que espera que seu partido obtenha uma pequena maioria na Câmara e sirva como "a última linha de defesa para bloquear a agenda de Biden", enquanto inicia investigações sobre a retirada dos EUA do Afeganistão. , a origem do COVID e dos bloqueios pandêmicos.

"Isso tem que ser um ponto focal de todos os comitês do Congresso, especialmente na Câmara sob controle republicano", disse Banks em entrevista ao "Fox News Sunday".

FOCO NA GEÓRGIA

Os democratas controlarão o Senado, como têm feito nos últimos dois anos, com 50 de seus 100 assentos, em virtude da vice-presidente Kamala Harris ter o voto de desempate.

Sua maioria foi conquistada pela senadora de Nevada Catherine Cortez Masto, que derrotou por pouco o republicano Adam Laxalt.

"Quando os especialistas nacionais disseram que eu não poderia vencer, eu sabia que Nevada provaria que eles estavam errados", disse Cortez Masto em um discurso de vitória na manhã de domingo.

Para o Senado, as atenções agora se voltarão para a Geórgia, onde o senador democrata Raphael Warnock e o desafiante republicano Herschel Walker se enfrentam em um segundo turno em 6 de dezembro. em aprovar os poucos projetos de lei que podem avançar com maioria simples, em vez dos 60 necessários para a maioria das leis.

Pairando sobre as eleições de meio de mandato de 2022 durante todo o ano está Trump, que usou sua popularidade contínua entre os conservadores de direita para influenciar os candidatos que o Partido Republicano indicou para as eleições parlamentares, governamentais e locais.

Com o desempenho medíocre dos republicanos – mesmo que ganhem uma estreita maioria na Câmara – Trump foi acusado de impulsionar candidatos que não conseguiram atrair um eleitorado amplo o suficiente.

Uma derrota republicana na Geórgia pode diminuir ainda mais a popularidade de Trump, já que assessores dizem que ele considera anunciar nesta semana uma terceira candidatura à presidência em 2024.

O resultado pode aumentar as chances de que o governador da Flórida, Ron DeSantis , que derrotou seu oponente democrata na terça-feira, opte por desafiar Trump para a indicação presidencial de 2024.

Os democratas retrataram os republicanos como extremistas, apontando para a decisão da Suprema Corte de eliminar o direito nacional ao aborto e as centenas de indicados republicanos que promoveram as alegações infundadas de Trump de que a eleição presidencial de 2020 era fraudulenta.

Pelosi atribuiu o desempenho de seu partido a candidatos democratas que conhecem seus distritos e mantêm o foco nas questões com as quais os eleitores se preocupam, mesmo quando especialistas em Washington previram grandes perdas e pediram uma mudança de abordagem.

"Eles sabiam o valor do direito de escolha de uma mulher. Eles sabiam o quão importante era proteger nossa democracia. Eles conheciam o contraste entre eles e seus oponentes", disse Pelosi à ABC.

O controle contínuo do Senado significa que os democratas ainda poderão aprovar os indicados de Biden, como juízes federais. Isso incluiria nomeados para a Suprema Corte caso surgissem vagas nos próximos dois anos na bancada com uma maioria conservadora de 6-3.

