Democratas pedem que Trump deponha em julgamento de impeachment no Senado

247 - Parlamentares do Partido Democrata da equipe de acusação no impeachment de Donald Trump pediram para que o ex-presidente dos Estados Unidos deponha no Senado na semana que vem, quando começa o julgamento.

O impeachment de Trump foi aprovado pela Câmara dos EUA em meados de janeiro. Ele foi acusado de promover a invasão ao Capitólio no início do mês passado e tornou-se o único presidente da história a sofrer dois impeachments.

