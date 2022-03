Departamento de Justiça dos EUA mira a Rússia para manter sanções ao governo Putin

Os EUA estão mobilizando o seu Departamento de Justiça para responsabilizar quem violar as sanções impostas pelo país à Rússia, do presidente Vladimir Putin edit

Apoie o 247

ICL

247, com Al Jazeera - Os Estados Unidos estão mobilizando o Departamento de Justiça do país com o objetivo de responsabilizar algum cidadão russo que violar as sanções impostas pelos norte-americanos, comandados pelo presidente Joe Biden. Em comunicado nesta quarta-feira (2), o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland afirmou que o "Departamento de Justiça usará todas as suas autoridades para apreender os bens de indivíduos e entidades que violarem essas sanções".



"Não deixaremos pedra sobre pedra em nossos esforços para investigar, prender e processar aqueles cujos atos criminosos permitem que o governo russo continue esta guerra injusta. Deixe-me ser claro: se você violar nossas leis, nós o responsabilizaremos", complementou.

O presidente Joe Biden disse que os EUA "irão atrás dos crimes dos oligarcas russos". "Estamos nos unindo a aliados europeus para encontrar e apreender seus iates, seus apartamentos de luxo, seus jatos particulares", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A força-tarefa dos EUA ficará fora do escritório da vice-procuradora-geral Lisa Monaco e terá o poder de investigar e processar violações de sanções dos EUA ou esforços para minar as restrições às instituições financeiras russas.



Os investigadores também terão como alvo quaisquer tentativas de usar criptomoedas para evitar sanções dos EUA, disse o Departamento de Justiça, e terão o poder de confiscar os bens de indivíduos sancionados ou bens identificados como provenientes de conduta ilegal.



"Para aqueles que apoiam o regime russo por meio de corrupção e evasão de sanções: vamos privá-los de porto seguro e responsabilizá-los", disse Mônaco no comunicado do departamento. "Oligarcas estejam avisados: usaremos todas as ferramentas para congelar e apreender seus rendimentos criminais".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: