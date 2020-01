Depois de assassinar general iraniano e decretar sanções, EUA dizem que não impõem condições para negociar com Irã

247 - A embaixadora dos EUA na ONU, Kelly Craft, anunciou em uma carta ao Conselho de Segurança que Washington está "pronto para se envolver sem condições prévias em negociações sérias com o Irã, com o objetivo de evitar mais perigos à paz e segurança internacionais ou uma escalada do regime iraniano".

Craft também escreveu na carta que o assassinato do comandante iraniano Qassem Soleimani foi em "legítima defesa" e que os Estados Unidos se comprometem a tomar medidas adicionais no Oriente Médio "se necessário" para proteger seu pessoal e interesses, informa Russia Today.

A representante dos EUA na ONU observou que o assassinato de Soleimani, assim como os anteriores ataques aéreos dos EUA no Iraque e na Síria em 29 de dezembro contra um grupo de milícias apoiadas por Teerã foram "em resposta a uma série crescente de ataques armados nos últimos meses pela República Islâmica do Irã e milícias apoiadas por Teerã contra as forças dos EUA e seus interesses no Oriente Médio ".