Depois de ato desleal, EUA tentam recuperar confiança da França

Sputnik - O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, realizou nesta quinta-feira (30) uma reunião com o embaixador da França nos Estados Unidos, Philippe Étienne, para discutir as medidas de restabelecimento da confiança, no contexto da crise diplomática devido à quebra do contrato de submarinos entre a França e a Austrália e o anúncio da aliança AUKUS.

Étienne voltou a Washington depois de quase duas semanas de ausência. Paris tinha decidido convocar o embaixador para consultas na sequência da disputa em torno do pacto AUKUS. Este encontro está em linha com o compromisso compartilhado pelo presidente americano Joe Biden e o presidente francês Emmanuel Macron na sua conversa telefônica em 22 de setembro.

Eles se comprometeram a iniciar o processo de consultas sobre uma série de assuntos estratégicos, a fim de criar as condições para assegurar a confiança e propor medidas concretas com objetivos comuns, segundo o comunicado da Casa Branca.

De acordo com o texto, Sullivan saudou a intenção de Étienne de interagir com funcionários do governo dos EUA para seguir avançando na agenda bilateral rumo à reunião entre Biden e Macron, a realizar na Europa no final de outubro. Em 15 de setembro, os EUA, Reino Unido e Austrália anunciaram uma nova aliança em matéria de defesa, a AUKUS, que na primeira fase prevê a construção de oito submarinos nucleares para a Austrália.

