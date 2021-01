Depois de classificar Cuba como país que promove o terrorismo, EUA podem acusar Irã de conexão com Al-Qaeda, diz mídia

Sputnik - De acordo com a agência Reuters, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto, Pompeo fará referência às informações recentemente divulgadas sobre o assassinato do suposto número dois no comando da Al-Qaeda em Teerã em agosto. As fontes anônimas não especificam, entretanto, o quanto Pompeo pretende revelar.

Com apenas oito dias para a administração Trump deixar a Casa Branca, Pompeo supostamente oferecerá detalhes sobre as alegações de que o Irã deu refúgio aos líderes da Al-Qaeda e ofereceu apoio ao grupo terrorista de outras formas.

Os assessores de Biden acreditam que a administração Trump está fazendo esforços para dificultar que o próximo gabinete melhore as relações dos EUA com o Irã.

De acordo com a publicação da Reuters, algumas autoridades norte-americanas afirmaram que mais sanções contra a república islâmica estão por vir.

