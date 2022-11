Depois de perder Kershon, Rússia estabelece Genichesk como capital temporária da região

Apoie o 247

ICL

TASS - A capital temporária da região de Kherson foi estabelecida em Genichesk, onde as principais agências governamentais estão sediadas, disse um funcionário local, Alexander Fomin, a repórteres no sábado.

"Hoje, Genichesk, onde todas as principais agências governamentais estão localizadas, é uma capital administrativa temporária da região de Kherson", disse ele.

Em 27 de fevereiro, a cidade foi tomada sob o controle das Forças Armadas Russas. Genichesk é uma cidade portuária no Mar de Azov conhecida por seus resorts.

Na quarta-feira (9) o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, ordenou que as tropas russas se retirassem da margem direita do rio Dnieper para a margem esquerda, com base em uma sugestão do general do Exército Sergey Surovikin, chefe da operação militar russa na Ucrânia. Surovikin apontou que as tropas russas estavam frustrando com sucesso os ataques ucranianos e uma das razões para a retirada foi o risco de que, se as áreas a jusante da Usina Hidrelétrica de Kakhovka fossem inundadas, as forças russas ficariam isoladas. De acordo com Surovikin, todos os civis que queriam deixar a área – mais de 115.000 pessoas – foram realocados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.