Depois de se tornar réu, Trump ataca promotores e diz que é vítima de perseguição eleitoral

247 - Depois de se tornar réu e se declarar inocente nesta terça-feira (4), o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, voou de volta para casa na Flórida, onde se dirigiu à família, amigos e apoiadores, pronunciando uma ladainha de queixas contra investigadores, promotores e políticos rivais, informa a Reuters.

Ele descreveu a acusação de Nova York como interferência eleitoral.

“Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na América”, disse Trump. "O único crime que cometi foi defender destemidamente nossa nação contra aqueles que procuram destruí-la."

Trump enfrenta outras investigações. Uma delas é a investigação criminal no condado da Geórgia sobre se ele tentou ilegalmente anular sua derrota nas eleições de 2020 no estado. Ele também enfrenta duas investigações do Departamento de Justiça dos EUA lideradas por um procurador especial sobre tentativas de anular os resultados das eleições de 2020 e sua manipulação de documentos confidenciais após deixar o cargo.

“Eles não podem nos derrotar nas urnas, então tentam nos derrotar por meio da lei”, disse Trump.

O juiz Juan Merchan marcou a próxima audiência em Nova York para 4 de dezembro. Especialistas jurídicos disseram que um julgamento pode levar um ano para começar, e uma acusação ou mesmo uma condenação não impedirá legalmente que Trump se candidate à presidência.

"Vamos lutar muito contra isso", disse Todd Blanche, advogado de Trump, a repórteres após a acusação. Ele disse que, embora Trump estivesse frustrado, chateado e zangado com as acusações, "... ele está motivado. E isso não vai detê-lo. E não vai atrasá-lo. E é exatamente o que ele esperava."

