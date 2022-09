Depois de "vergonha brasileira" no prédio da ONU, "Tchutchuca" e "Broxonaro" são projetados no Empire State Building

Passagem do chefe do Executivo brasileiro por Nova York vem sendo marcada por protestos de ativistas internacionais edit

247 - A passagem de Jair Bolsonaro (PL) por Nova York, onde discursou na abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, vem sendo marcada por protestos de ativistas contrários ao chefe do Executivo brasileiro.

Mais cedo nesta terça-feira (20), o grupo US Network for Democracy in Brazil (Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil) projetou o rosto de Bolsonaro no prédio da ONU com os dizeres 'Brazilian shame: Vergonha (brasileira)' , “desgraça” e “mentira” em inglês, francês, espanhol e mandarim, além do português.

E o mais recente protesto foi registrado nesta tarde, no Empire State Building, um dos edifícios mais famosos do mundo, onde ativistas projetaram os termos 'Broxonaro' e 'Tchutchuca'.

As provocações são uma alusão a quando um youtuber chamou o ocupante do Palácio do Planalto de 'tchutchuca do Centrão' e também ao discurso de Bolsonaro no 7 de Setembro, em Brasília, quando puxou o coro de 'imbrochável'.

Confira o vídeo da projeção no Empire State Building:

