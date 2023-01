Depósito militar no Irã é alvo de ataque com drones

Apoie o 247

Sputnik - O armazém de munições do ministério da defesa do Irã, localizado na cidade de Isfahan, região central do país, onde uma poderosa explosão foi relatada na noite deste sábado (28), foi alvo de um ataque com drones.

A informação foi dada pela Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA, na sigla em inglês) e confirmada por autoridades locais.

Mais cedo, a IRNA informou que uma explosão ocorreu na região norte de Isfahan, em um armazém do ministério da defesa do país. Até o momento, nenhuma vítima foi relatada.

No final da noite, a IRNA informou que mini-drones atacaram as instalações em Isfahan. Um dos drones foi abatido pela defesa aérea, enquanto outros dois foram interceptados pelos militares e explodidos. Um vídeo registrou o momento da explosão no armazém.

Segundo autoridades locais, uma investigação está em andamento. O ministério da defesa iraniano confirmou que houve um ataque malsucedido, com uso de três drones, ao armazém.

"Na noite de 28 de janeiro de 2023, por volta das 23h30 [horário local], um ataque malsucedido foi realizado usando drones em um dos complexos de produção do Ministério da Defesa em Isfahan. Felizmente, devido às medidas de proteção que funcionaram, um dos drones foi abatido por um sistema de defesa aérea e os outros dois caíram em uma armadilha de defesa aérea e explodiram", disse o órgão.

