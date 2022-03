Deputada norte-americana pede que EUA não gastem bilhões "com nazistas que torturam pessoas inocentes" na Ucrânia

Apoie o 247

RT - A deputada republicana Marjorie Taylor Greene condenou no domingo passado em sua conta no Twitter "a tortura e o abuso do povo ucraniano, incluindo mulheres e crianças", por nacionalistas, bem como a operação militar da Rússia no país vizinho.

A integrante da Câmara dos EUA enfatizou que Washington não deve "gastar bilhões de dólares em impostos suados pelos americanos em ajuda letal a ser dada a possíveis milícias nazistas que estão torturando pessoas inocentes, especialmente crianças e mulheres". "Não é pró-Putin ser contra isso. É pró-tortura e maldade permanecer em silêncio ou censurar", acrescentou.

Greene também declarou que as autoridades americanas devem exigir que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, "pare de torturar seu próprio povo".

A deputada se expressou nesse sentido ao comentar um tópico em que um usuário do Twitter divulgou uma série de imagens fortes e escreveu que "centenas de civis foram punidos por vários motivos na Ucrânia por grupos paramilitares e pela Guarda Nacional". "Não há um motivo claro para esses abusos ilegais. Eles são rotulados como saqueadores. Isso pode incluir homens que não querem lutar, suspeitos de serem simpáticos aos russos, saqueadores e pessoas à procura de comida", disse ela em um dos tweets, enquanto em outro ela escreveu que existem "literalmente centenas de vídeos" com tortura.

