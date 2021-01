Deputada pede impeachment imediato de Trump

Deputada Ayanna Pressley, que já foi alvo de ofensa racista de Trump, defende que ele “deve ser imediatamente destituído pela Câmara e removido do cargo pelo Senado assim que o Congresso se reunir novamente” edit

247 - A deputada Ayanna Pressley, do Partido Democrata, pediu impeachment imediato de Donald Trump, depois da tentativa de golpe do presidente dos Estados Unidos, que tem apenas duas semanas restantes no cargo.

“Donald J. Trump deve ser imediatamente destituído pela Câmara dos Representantes e removido do cargo pelo Senado dos Estados Unidos assim que o Congresso se reunir novamente. Isso é perigoso e inaceitável”, postou a congressista no Twitter.

A deputada já foi alvo de uma ofensa racista de Trump. No ano passado, o presidente pediu que diversas congressistas de minorias étnicas, incluindo ela, “regressem aos seus países de origem" a fim de consertar os lugares "falidos e infestados de crime”.

