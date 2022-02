Deputada Sâmia Bomfim classifica questão ucraniana como "disputa imperialista" e pede fim da "agressão russa"

Já o presidente do PSol, Juliano Medeiros, direcionou suas críticas aos Estados Unidos e à Otan edit

247 - Lideranças do PSol reagiram de maneira contrastante à ação militar russa na Ucrânia.

Enquanto a deputada federal Sâmia Bomfim, líder da bancada da sigla na Câmara, condenou o que classificou como "agressão russa contra a Ucrânia", o presidente do partido, Juliano Medeiros, defendeu uma saída diplomática e criticou "a expansão da influência desestabilizadora da Otan na região".

Medeiros defendeu ainda a integridade territorial da Ucrânia e cobrou do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o reconhecimento de sua responsabilidade pela crise no país do leste europeu.

Já a parlamentar enxerga o conflito como uma "disputa imperialista", catalisada pelos "capitalistas da indústria bélica".

Abaixo a agressão russa contra a Ucrânia! Nessa disputa imperialista, nos solidarizamos com os ucranianos que se veem obrigados a fugir de suas casas. Enquanto capitalistas da indústria bélica lucram, ao povo resta desespero, mortes e miséria. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) February 24, 2022

O conflito diplomático e militar entre Rússia e Ucrânia ganha um novo capítulo. É preciso seguir apostando numa saída negociada que respeite os acordos de Minsk, a integridade territorial da Ucrânia e impeça a expansão da influência desestabilizadora da OTAN na região. https://t.co/sgrbJM7Jo1 February 24, 2022

Isso é sério? Você realmente acredita que seu governo não têm qualquer responsabilidade por essa crise depois que tentou levar a Ucrânia para a OTAN? Você também é culpado por essa situação! — Juliano Medeiros (@julianopsol) February 24, 2022

