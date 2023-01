Deputado bolsonarista dos EUA pode ser afastado, diz presidente do Comitê de Supervisão da Câmara

George Santos será removido do Congresso se for comprovado que violou as leis de financiamento de campanha edit

WASHINGTON, 15 Jan (Reuters) - O deputado norte-americano George Santos, que mentiu sobre grande parte de seu currículo e história de vida, será removido do Congresso se for comprovado que violou as leis de financiamento de campanha, disse o colega republicano e presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, neste domingo .

"Ele é um cara mau", disse Comer no programa "State of the Union" da CNN. "Não cabe a mim ou a qualquer outro membro do Congresso determinar se ele pode ser expulso por mentir. Agora, se ele quebrou as leis de financiamento de campanha, será removido do Congresso."

Santos repetidamente se recusou a renunciar, mesmo com a pressão crescente dentro de seu próprio partido para que ele o fizesse . Na quinta-feira, ele disse que desocuparia sua cadeira na área da cidade de Nova York apenas se perdesse a próxima eleição.

Mais de uma dúzia de autoridades republicanas, muitas delas do distrito de Santos, que abrange partes do Queens e Long Island, exigiram a renúncia do recém-eleito congressista. Pelo menos seis de seus colegas representantes republicanos de Nova York aderiram aos apelos para que ele renunciasse.

O presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, disse que deixará o destino de Santos para o Comitê de Ética e os eleitores.

