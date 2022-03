Deputado diz que tropas russas capturaram torturadores do Batalhão Azov

Horas depois, os dois supostos autores, que se revelaram comandantes do batalhão Azov, negaram a informação sobre sua prisão por meio de um vídeo postado em suas contas do Telegram edit

RT - O vice-chefe do Comitê da Duma para o Desenvolvimento da Sociedade Civil e Associações Públicas e Religiosas, Vladimir Shamanov, declarou na terça-feira que as forças especiais da Rússia capturaram os responsáveis ​​pelos ataques cometidos contra soldados russos presos na Ucrânia.

Segundo o deputado, trata-se de Sergei Velichko, apelidado de "Chili", e Konstantin Nemichev, que pertencem ao grupo de torcedores do clube de futebol Metalist local, como já disseram nos primeiros interrogatórios, disse Shamanov, relata a TASS.

Horas depois, os dois supostos autores, que se revelaram comandantes do batalhão Azov, negaram a informação sobre sua prisão por meio de um vídeo postado em suas contas do Telegram e indicaram que estão em Kharkov.

As gravações, que foram divulgadas na semana passada nas redes sociais, supostamente mostram soldados ucranianos torturando e atirando em soldados russos feitos reféns, alguns deles amarrados, nas pernas. Pelo menos três deles foram baleados, enquanto um dos presos já estava com a perna quebrada.

As informações de Shamánov sobre a captura dos supostos responsáveis ​​pela tortura sofrida pelos militares russos ainda não foram verificadas pelo Ministério da Defesa ou pelas forças de segurança russas.

Horas antes, o líder da delegação russa, Vladimir Medinski, declarou em uma nova rodada de negociações com o lado ucraniano, ocorrida nesta terça-feira em Istambul, que o protesto, em relação às imagens recentes, manifestado por Moscou foi aceito por Kiev, que prometeu "tomar as medidas mais duras se forem os primeiros a pegá-los", disse ele.

"Crueldade animal"

Da ONU eles afirmaram que ainda não examinaram os vídeos. No entanto, eles apontaram que "é importante que todos os soldados presos sejam tratados de acordo com as Convenções de Genebra".

O porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, explicou que o Kremlin viu as imagens "monstruosas" e afirmou que "aqueles que participaram dessas torturas devem ser processados" e "responsáveis ​​por suas ações".

Por sua vez, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajárova, descreveu o tratamento dos militares russos como "crueldade animal". “Esse tipo de crueldade animal se transforma em sadismo”, disse ele.

