Deputado do Parlamento Europeu classifica de ingerência declaração de encarregado de política externa da UE sobre Cuba

247 - O eurodeputado Manu Pineda considerou nesta terça-feira (12) como intervencionistas as declarações de Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia (UE) para política externa sobre os acontecimentos de 11 de julho de 2021 em Cuba e questionou o desconhecimento das agressões contra a ilha.

Numa carta dirigida ao Vice-Presidente da Comissão Europeia e Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, o parlamentar espanhol da Esquerda Unida qualificou de inadmissível a posição estabelecida na véspera por Borrell e manifestou preocupação pela falta de objetividade mostrada, informa a Prensa Latina.

"Mais uma vez, a declaração do Alto Representante deixa de lado a constante agressão contra Cuba por parte dos Estados Unidos, o impacto do bloqueio, a incitação ao ódio, explícita e implicitamente", denunciou.

Na véspera, no aniversário dos tumultos e atos violentos em cidades da nação antilhana promovidos e financiados a partir dos Estados Unidos, Borrell exortou o governo cubano a "respeitar os direitos humanos e as liberdades do povo cubano" e criticou as sentenças que condenaram os culpados.

