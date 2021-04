Deputado dos EUA pede que embaixador no Brasil pressione Bolsonaro e Salles por mineração ilegal

Deputado norte-americano Raúl Grijalva, do partido democrata, enviou carta ao embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, para que o diplomata pressione Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a respeito da mineração ilegal em terras indígenas edit

Sputnik - Após uma militar filiada aos democratas na Flórida sugerir uma intervenção dos EUA no Brasil, o deputado norte-americano Raúl Grijalva, democrata do Arizona, pediu mais pressão sobre o ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles.

Ele enviou carta ao embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, pedindo ao diplomata para pressionar Jair Bolsonaro e Ricardo Salles a respeito da mineração ilegal nas terras dos índios Munduruku, na Amazônia.

Grijalva pede que o embaixador use seu capital diplomático para que o governo Bolsonaro tome medidas concretas para mitigação do problema, que envolve, inclusive, disseminação da COVID-19 entre os indígenas.

O documento foi publicado nas redes sociais do democrata.

​Meus colegas e eu chamamos o embaixador Todd Chapman para falar sobre os perigos enfrentados pelo povo Munduruku do Brasil na Amazônia. As autoridades brasileiras devem expulsar os mineiros ilegais armados do território Munduruku, evitando mais ameaças e a transmissão da COVID-19.

Segundo o texto, "encorajamos que você apresente essas preocupações urgentes ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e que os indague sobre as ações concretas que estão tomando para expulsar mineradores ilegais do território Munduruku".

A publicação do deputado norte-americano foi curtida e comentada por uma das maiores representantes da comunidade indígena na política brasileira, Sônia Guadalajara, do PSOL. Ela agradeceu ao que chamou de "apoio".

​Obrigada Raúl Grijalva! Seu apoio é muito importante para os Munduruku e para todos os povos indígenas brasileiros.

