Deputado é suspenso após beijar seio de mulher durante sessão virtual

Do Metrópoles - Um deputado nacional foi suspenso, nessa quinta-feira (24/9), ao ser flagrado trocando carícias com uma mulher durante sessão virtual do Congresso da Argentina.

O parlamentar, Juan Emilio Ameri, da aliança governista Frente de Todos, baixa o decote da camiseta de uma mulher, que estava em seu colo, e beija os seios dela.

Durante o ato, os outros deputados discutiam a lei de defesa do patrimônio do Fundo de Garantia da Sustentabilidade. Os parlamentares estavam em sessão remota.

Assista:

🔴 ESCÁNDALO EN DIPUTADOS | Un legislador manoseó a una mujer frente a cámara durante la sesión: se trata de Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/8Mh2l6eQNr — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2020

