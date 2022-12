Deputado estadunidense filho de brasileiros mentiu sobre currículo, diz The New York Times

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado republicano George Santos, filho de brasileiros, fez uso de informações não comprovadas para enriquecer seu currículo, disse o jornal The New York Times em sua edição da terça-feira (20). Santos foi eleito neste ano pelo distrito de Long Island, no estado de Nova York.

Em seu currículo, de acordo com o G1, Santos afirma que fez ensino superior no Baruch College e atuou como financista no Citigroup e no Goldman Sachs. Ele disse ainda que sua família teria feito fortuna com imóveis e que possuía uma ONG que teria salvo mais de 2,5 mil gatos e cachorros.

“De acordo com a apuração do jornal, Santos, que diz ser filho de um mineiro e uma fluminense, não trabalhou em bancos que constam na sua biografia, como o Citigroup e o Goldman Sachs. A reportagem afirma ainda que o governo norte-americano também não achou registros de uma organização de resgate de animais que Santos alega ter”, destaca o G1.

A Baruch College também teria afirmado que não existem registros de ex-alunos com o nome do parlamentar.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.