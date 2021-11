Deputados chilenos vão decidir nesta semana sobre o impeachment de Sebastián Piñera

A Câmara dos Deputados do Chile vai debater nesta segunda-feira o processo constitucional contra o presidente Sebastián Piñera pelas revelações dos Pandora Papers. Impeachment pode ser votado nesta semana edit

247 - A Câmara dos Deputados do Chile vai debater nesta segunda-feira (8) a acusação constitucional contra o presidente Sebastián Piñera pelas revelações dos Pandora Papers sobre a venda do projeto de mineração Dominga em um paraíso fiscal.

O vice-presidente do Partido Socialista, Jaime Naranjo, anunciou a possibilidade de prorrogar as sessões e realizar a votação na terça-feira, para que possam participar três legisladores que encerram nesta segunda a quarentena devido à Covid-19.

A oposição precisa de 78 votos para aprovação no plenário o impeachment do presidente por falta de probidade e prejuízo à honra da nação.

Em 2010, nove meses após a posse de Piñera, sua família vendeu o projeto de construção de duas minas e um porto por US $ 152 milhões, e parte da transação foi feita no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas.

O pagamento deveria ser feito em três parcelas, sendo a última condicionada à não declaração da área de proteção ambiental, decisão que dependia do presidente.

Após as suspeitas de conflito de interesses e sonegação fiscal, a oposição apresentou denúncia constitucional contra Piñera em 13 de outubro, procedimento aplicado às autoridades indicadas por terem cometido qualquer infração que justifique sua destituição ou desqualificação do exercício do cargo.

Se for aprovado na Câmara, o caso irá para o Senado, onde dois terços são necessários para aprovação.

Paralelamente, o Ministério Público abriu inquérito contra o presidente por suspeita de suborno, corrupção e crimes fiscais, informa a Prensa Latina.