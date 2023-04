Deputados negros perdem mandato por participação em protesto e reacendem debate sobre racismo nos EUA

Justin Jones e Justin J. Pearson foram expulsos da Câmara do Tennessee; parlamentar branca que aderiu ao ato não perdeu mandato edit

247 - Nos Estados Unidos, a expulsão de dois jovens legisladores negros da Câmara dos Deputados do Tennessee causou uma onda de indignação, renovando o debate sobre o racismo no país e a história de segregação racial do estado.

Na quinta-feira (6), membros da minoria democrata, o representante eleito por Nashville Justin Jones e Justin J. Pearson de Memphis, tiveram suas cadeiras cassadas por participarem de uma manifestação a favor de maior controle de armas no estado. As informações são do jornal O Globo.

Em 30 de março, Jones, Pearson e a deputada Glória Johnson juntaram-se a centenas de manifestantes que entraram no Parlamento exigindo regulamentação mais restrita das armas de fogo, após um atirador ter matado três crianças e três adultos em uma escola em Nashville.

Glória Johnson, única parlamentar branca a participar dos protestos, não foi punida. A deputado não teve o mandato cassado.

