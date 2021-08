"Derrota do imperialismo no Afeganistão deve ser celebrada", diz Altman

"No Afeganistão, houve uma derrota do imperialismo norte-americano e isso é um fato positivo, deve ser aplaudido porque os EUA se enfraqueceram”, disse o jornalista Breno Altman durante participação no Bom Dia 247. “Isso não quer dizer apoiar o governo do Talibã", completou edit

247 - O jornalista Breno Altman afirmou, durante participação no programa Bom dia 247 desta segunda-feira (16), que a derrota do imperialismo dos Estados Unidos no Afeganistão deve ser “celebrada”. "No Afeganistão, houve uma derrota do imperialismo norte-americano e isso é um fato positivo, deve ser aplaudido porque os EUA se enfraqueceram”, disse Altman. “Isso não quer dizer apoiar o governo do Talibã, Não é celebrar a vitória do Talibã. O Talibã é um grupo político reacionário. Nem sempre o imperialismo é derrotado por forças revolucionárias”, completou.

Segundo Altman, os EUA foram derrotados militarmente ao não conseguir impor um controle territorial mesmo após 20 anos de ocupação. “Os Estados Unidos não conseguiram impor, estabilizar, seu projeto de ocupação e dominação e sofreram uma derrota, uma derrota militar. os EUA não foram capazes de dominar o território. Numa guerra o fundamental é controlar o território. Se você é incapaz de controlar o território, a sua vantagem tecnológica, a vantagem em termos de qualificação das tropas é inútil”, avaliou.

“O Talibã manteve o controle parcial do território e foi expandindo este controle, Grandes massas do povo afegão, inclusive as que tinham sido oprimidas pelo taleban, reagiram contra a ocupação. O fato de parte do povo afegão ser contra o regime do taleban não quer dizer que eram favoráveis ao governo fantoche que foi estabelecido pela ocupação norte-americana. Então ali, no Afeganistão, houve uma derrota do imperialismo norte-americano e isso é um fato positivo, deve ser aplaudido porque os EUA se enfraqueceram”, completou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE