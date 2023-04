Apoie o 247

RT - Nem todos na UE querem apoiar a Ucrânia tanto quanto Kiev requer, no entanto, o futuro do país é fundamental para a prosperidade ocidental, insistiu o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki.

"O fracasso na Ucrânia pode ser o começo do fim da era dourada do Ocidente. A vitória da Ucrânia é uma garantia não apenas de reconstrução, mas também de fortalecimento de nosso poder econômico", declarou o político na quinta-feira, em um discurso organizado pelo Atlantic Council adjunto, financiado pela indústria de armas da Otan.

A Polônia se orgulha de ser um dos apoiadores mais vocais da Ucrânia contra a Rússia. De acordo com Morawiecki, todas as nações ocidentais querem que Kiev prevaleça, mas "nem sempre na mesma medida". Alguns políticos na Europa Ocidental "querem um cessar-fogo rápido a qualquer preço", ele afirmou.

O primeiro-ministro polonês acredita que o objetivo da Rússia no conflito é "destruir a Ucrânia ... para que a Ucrânia não possa ser uma base para o aprimoramento do Ocidente." A existência do país é "crucial para conter a Rússia", acrescentou, afirmando que "se a Rússia vencer, seremos os próximos".

A liderança russa afirmou que seus objetivos primários na Ucrânia eram conter uma ameaça crescente à segurança nacional representada pela expansão progressiva da Otan em seu vizinho e deter os ataques de Kiev contra o povo de Donbass.

Morawiecki elogiou a longa história de hostilidades da Polônia com a Rússia como fonte de sua experiência sobre a mentalidade russa.

"O imperialismo, o colonialismo e o nacionalismo não são apenas uma aflição passageira da alma de Moscou. Eles estão enraizados em seu cerne", afirmou o político.

A defesa da Ucrânia tem ramificações para outros conflitos em gestação, particularmente o impasse entre EUA e China em relação a Taiwan, argumentou Morawiecki. Embora Pequim tenha protestado fortemente contra o crescente envolvimento de Washington com a ilha autogerida, os funcionários dos EUA afirmam que a China poderia tomar Taiwan à força.

"Você precisa apoiar a Ucrânia se quiser que Taiwan permaneça como está", disse Morawiecki, criticando os políticos da UE que acreditam que Taiwan não está dentro de sua esfera de influência.

"Se a Ucrânia cair, se a Ucrânia for conquistada, no dia seguinte a China pode atacar Taiwan", previu.

A política declarada de Pequim é buscar a reunificação pacífica com a ilha, mas não descarta ação militar para evitar o separatismo.

Morawiecki rejeitou a noção de autonomia estratégica da UE, afirmando que as pessoas que a promovem estão empurrando o bloco econômico para uma maior dependência da China.

“Temos que reconstruir a ordem mundial, renovar a Otan e restaurar a paz”, afirmou.

