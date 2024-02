Apoie o 247

247 - À medida que a guerra na Ucrânia entra em seu terceiro ano, a partir do dia 24 de fevereiro, seu exército está enfrentando uma realidade sombria, assinala reportagem da Reuters. Está ficando sem soldados e munição para resistir à Rússia.

Um comandante de pelotão que é conhecido pelo seu codinome "Tygr" estimou que apenas 60-70% dos vários milhares de homens em sua brigada no início do conflito ainda estavam servindo. O restante morreu, está ferido ou dispensado por motivos como idade avançada ou doença.

As pesadas baixas perante as forças russas foram agravadas por condições terríveis no front leste, com o solo congelado se transformando em um lamaçal espesso em temperaturas anormalmente quentes, causando estragos na saúde dos soldados.

"O clima é chuva, neve, chuva, neve. As pessoas ficam doentes com simples gripe ou angina como resultado. Elas ficam fora de ação por um tempo, e não há ninguém para substituí-las", disse um comandante ucraniano com o codinome "Limuzyn". "O problema mais imediato em cada unidade é a falta de pessoas."

Às vésperas do segundo aniversário do início da Operação Militar Especial, em 24 de fevereiro, a Rússia de Vladimir Putin está em ascensão em um conflito que combina combate de trincheiras de desgaste que lembra a Primeira Guerra Mundial com guerra de drones de alta tecnologia.

Moscou fez pequenos avanços nos últimos meses e reivindicou uma grande vitória no fim de semana ao tomar o controle de Avdiivka na disputada região leste de Donetsk. Um porta-voz da 3ª Brigada de Assalto Separada, uma das unidades que tentou manter a cidade, disse que os defensores estavam em inferioridade numérica de sete para um.

A Reuters conversou com mais de 20 soldados e comandantes em unidades de infantaria, drones e artilharia em diferentes seções das 1.000 km de linhas de frente no leste e sul da Ucrânia.

Embora ainda motivados para lutar contra a ocupação russa, eles falaram dos desafios de resistir a um inimigo maior e melhor suprido à medida que o apoio militar do Ocidente diminui apesar dos apelos por mais do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Moscou agora controla quase um quinto do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, mesmo que as linhas de frente da guerra tenham em grande parte estagnado nos últimos 14 meses.

Autoridades ucranianas disseram que suas forças armadas totalizam cerca de 800.000, enquanto em dezembro Putin ordenou o aumento das forças da Rússia em 170.000 soldados para 1,3 milhão.

Além do pessoal, os gastos com defesa de Moscou são muito superiores aos da Ucrânia. Em 2024, foram destinados $109 bilhões para o setor, mais do que o dobro da meta equivalente da Ucrânia de $43,8 bilhões.

Uma nova lei destinada a mobilizar 450-500.000 ucranianos adicionais está lentamente avançando pelo parlamento, mas para alguns soldados que lutam agora, reforços significativos parecem uma esperança distante.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, recentemente se referiu ao déficit de munição de artilharia da Ucrânia como "crítico" em uma carta à União Europeia, instando seus líderes nacionais a fazerem mais para reforçar os suprimentos.

Sua carta disse que a "necessidade mínima diária absolutamente crítica" da Ucrânia era de 6.000 projéteis de artilharia, mas suas forças conseguiam disparar apenas 2.000 por dia, segundo o Financial Times.

