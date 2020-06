Derrotar Trump em novembro é tarefa civilizatória

247 - "Tirar o republicano da Casa Branca terá como efeito principal enfraquecer populistas de extrema-direita que fragilizaram democracias mundo afora. Quebrar a onda trumpista é fundamental para o futuro da humanidade".

"A pandemia de coronavírus já seria uma tragédia por si mesma. Sem vacina e tratamento terapêutico eficaz, a Covid-19 assustaria sem precisar que políticos incapazes que negam a ciência agravassem os seus efeitos, sobretudo para os mais pobres".

"Não é mera coincidência que os Estados Unidos e o Brasil sejam os países com mais mortes e casos de Covid-19. Apesar de não merecerem, as duas nações têm no comando presidentes incompetentes e sem empatia pela dor alheia".

[...] "Vitória civilizatória, a eleição de Biden seria um marco para todo o planeta, quiçá o começo da derrocada de vários líderes de extrema-direita que chegaram ao poder espalhando fake news, usando as redes sociais para destilar ódio no debate público e solapando as democracias", conclui o jornalista Kennedy Alencar em sua coluna no UOL.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.