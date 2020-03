Desaba na China hotel que abrigava pessoas em quarentena por coronavírus

Um hotel usado para abrigar pessoas em quarentena por coronavírus desabou na cidade de Quanzhou, no sudeste da China, informou o governo da cidade neste sábado (7) edit

247 - O Xinjia Hotel tinha cerca de 70 pessoas quando desabou, por volta das 19h30 do horário local (6h30 de Brasília).

Até a publicação desta reportagem, 34 pessoas pessoas haviam sido resgatadas dos escombros. O motivo da queda ainda não foi divulgado.

Com 80 quartos, o hotel havia sido transformado recentemente em um ponto de acolhida e de quarentena para pessoas que tiveram contato com pacientes contaminados pelo novo coronavírus, relatou o jornal "Diário do Povo"

