Desabamento em sinagoga deixa dezenas de feridos na Cisjordânia (VÍDEO)

Sputnik - Entre 40 e 60 pessoas ficaram feridas após o desabamento de arquibancadas em uma sinagoga de Giv'at Ze'ev, um assentamento israelense na Cisjordânia localizado a cerca de cinco quilômetros de Jerusalém, informou a polícia de Israel.

Supostas imagens da cena circulam nas redes sociais e mostram o que parecem ser centenas de fiéis sobre uma galeria da sinagoga dançando quando o desabamento ocorre.

O incidente gerou cenas de caos no local, com pessoas tentando deixar a sinagoga. Imagens do lado de fora da sinagoga mostraram ambulâncias e veículos de bombeiros. Segundo a polícia local, ao menos 40 pessoas ficaram feridas, embora os serviços médicos locais digam que são cerca de 60 pessoas.

O desabamento na sinagoga ocorre em meio à escalada da violência entre judeus e palestinos em Israel, na Cisjordânia e em Jerusalém. Nos últimos dias a situação se agravou, sendo refletida em confrontos armados na Faixa de Gaza, que já deixaram quase 200 mortos do palestino e cerca de nove fatalidades do lado israelenses. A correlação de forças vem sendo denunciada como desproporcional por organizações de direitos humanos ao redor do mundo.

