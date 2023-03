Descoberta de suposto fragmento de bomba evidencia necessidade de criar painel da ONU para investigar caso Nord Stream: Moscou

Apoie o 247

ICL

MOSCOU (Sputnik) - Um objeto encontrado a 30 quilômetros do local da explosão do Nord Stream, que não faz parte da estrutura do gasoduto e pode ser um fragmento de uma bomba, destaca a necessidade urgente de criar uma comissão da ONU sobre este incidente, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

Moscou chamou a atenção para informações recentes de que, durante a inspeção de um dos segmentos do gasoduto pela Nord Stream AG na zona econômica exclusiva da Dinamarca, a uma distância de 30 quilômetros do local da explosão, foi encontrado um objeto "que não faz parte da estrutura do Nord Stream, mas pode ser um elemento de um dispositivo explosivo".

"Esta descoberta mais uma vez destaca a necessidade urgente de o Conselho de Segurança adotar urgentemente uma resolução sobre a criação de uma comissão relevante pelo Secretário-Geral da ONU para esclarecer todas as circunstâncias do sabotagem, para que isso não aconteça novamente no futuro", disse Zakharova.

"A saída dos países do 'Ocidente coletivo' do trabalho construtivo sobre o projeto de resolução, dado seu recusa de permitir a participação da Rússia na investigação, será uma evidência de obstáculos deliberadamente criados para estabelecer a verdade", acrescentou ela.

A descoberta de um objeto que pode ser parte de uma bomba foi discutida com o embaixador dinamarquês na Rússia, Jacob Henningsen, que se limitou a falar em termos gerais, disse Zakharova.

Os últimos acontecimentos ocorrem após relatos recentes detalharem que a agência de espionagem dos Estados Unidos, a CIA, havia alertado a Alemanha sobre um possível ataque aos gasodutos Nord Stream meses antes do incidente ocorrer. Novas informações obtidas pela mídia estadunidense indicaram ainda que um "grupo pró-Ucrânia" estaria envolvido no sabotagem.

Embora um culpado pelas explosões do gasoduto ainda não tenha sido oficialmente nomeado, relatos desde o início de fevereiro sugerem o envolvimento do governo dos EUA, que repetidamente se opôs à iniciativa devido ao temor da dependência europeia da energia russa.

De acordo com o relato bombástico do repórter investigativo vencedor do Pulitzer, Seymour Hersh, em fevereiro, mergulhadores da Marinha dos EUA plantaram explosivos operados remotamente no gasoduto sob a cobertura dos exercícios Baltops 2022 da OTAN. O presidente dos EUA, Joe Biden, teria estado envolvido em conversas sobre a operação nos meses que antecederam a explosão. A Rússia considerou os incidentes um ato de terrorismo internacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.