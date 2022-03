Desde o início da guerra na Ucrânia, as Forças Armadas da Rússia atingiram 1.502 instalações militares

Apoie o 247

247 - Desde o início da operação militar especial na Ucrânia, as Forças Armadas da Rússia atingiram 1.502 instalações militares, relatou major-general russo Igor Konashenkov, informa a agência Sputnik.

Em um ataque maciço, a aviação da Força Aeroespacial da Rússia eliminou 67 locais de infraestrutura militar da Ucrânia.

"Forças tático-operacionais a da aviação militar da Força Aeroespacial realizaram um ataque aéreo maciço contra a infraestrutura militar da Ucrânia, atingindo 67 instalações", afirmou o representante oficial da Defesa russa.

Além disso, unidades do Exército ucraniano abandonaram voluntariamente os povoados de Tokmak e Vasilyevka, informou Konashenkov.

"Unidades das Forças Armadas da Rússia estabeleceram o controle sobre os povoados de Tokmak e Vasilyevka, onde os militares ucranianos se recusaram a resistir e depuseram as armas. Após assinar declarações de recusa de participação das hostilidades, os soldados ucranianos voltarão às suas famílias", observou.

Além disso, ressalta-se que a fim de suprimir as ações de desinformação contra a Rússia, as Forças Armadas russas realizaram um ataque de precisão contra as instalações do Serviço de Segurança da Ucrânia e o 72º Centro principal de operações psicológicas em Kiev, informou Konashenkov.

