Desempenho da Rússia na guerra na Ucrânia expõe fragilidades de seu exército, dizem autoridades dos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - Desde do início da guerra na Ucrânia, a Rússia tem sido alvo de dúvidas sobre a eficiência de seu exército. A taxa diária de mortes de soldados russos no início do conflito é muito maior que a dos últimos conflitos nos quais o país se envolveu, como a primeira Guerra da Tchetchênia, e a proporção entre mortos e feridos só é comparável ao padrão da Segunda Guerra Mundial. Os números são do próprio Ministério da Defesa da Rússia.

Autoridades dos Estados Unidos dizem que, segundo estimativas, soldados ucranianos já mataram entre 2 mil e 4 mil soldados russos.

Ainda que seu exército seja cerca de oito vezes menor que o do adversário, a Ucrânia conseguiu abater aviões de transporte militar que transportavam paraquedistas russos, derrubou helicópteros e frustrou comboios russos usando mísseis antitanque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o jornal O Globo, "soldados russos têm sido afetados pela baixa moral, bem como pela escassez de combustível e alimentos. Algumas tropas cruzaram a fronteira com comida vencida, disseram autoridades americanas e ocidentais, e outras se renderam e sabotaram seus próprios veículos para evitar combates".

Ainda sim, uma vitória da Rússia sobre a Ucrânia é o cenário mais provável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fato é que as dúvidas sobre o exército russo causam dano à imagem das forças do país. "O que vimos é que mesmo esse enorme exército não é tão grande", disse o tenente-general Martin Herem, chefe de defesa da Estônia, durante entrevista coletiva em uma base aérea no norte da Estônia com o general Mark A. Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA.

O chefe da força aérea, o brigadeiro-general Rauno Sirk, foi mais contundente: "se você olhar para quem está do outro lado, verá que não existe mais um oponente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: