Desemprego nos EUA atinge 36,5 milhões em 8 semanas

247 - O total de pessoas que perderam seus postos de trabalho nos Estados Unidos desde o início da pandemia do novo coronavírus atingiu o número de 36,5 milhões, segundo dados desta quinta-feira (14) do Departamento do Trabalho. Na última semana, quase 3 milhões de americanos deram entrada no seguro-desemprego. A informação é da revista Veja.

O número verdadeiro de desempregados nos EUA pode ser ainda maior, considerando que o sistema de processamento de dados não foi projetado para o caos econômico decorrente de uma pandemia. Os pedidos de seguro-desemprego ainda estão sendo analisados com lentidão.

A contração da economia dos EUA no primeiro trimestre atingiu nível recorde desde a crise de 2007-2009.

