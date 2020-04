Desemprego nos EUA pode atingir níveis da crise de 1929, diz funcionário da Casa Branca

Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA prevê que o desemprego aumentará em 3,8% no primeiro trimestre de 2020, chegará a 14% no segundo trimestre, 16% no terceiro trimestre edit

Sputnik Brasil - O desemprego nos Estados Unidos pode atingir níveis nunca vistos desde a Grande Depressão, afirmou, neste domingo (26), Kevin Hassett, consultor econômico do presidente norte-americano Donald Trump.

"Vamos ver uma taxa de desemprego que se aproxima das taxas que acho que vimos durante a Grande Depressão", disse Hassett em entrevista à emissora ABC.

A taxa de desemprego nos EUA durante a Grande Depressão atingiu o pico em 1933, quando chegou a 25%. Entre 1931 e 1940, o desemprego permaneceu acima de 14% nos EUA. Desde então, o desemprego ultrapassou o limite de 10% em duas ocasiões no país - em 1982 e 2009.

Enquanto isso, 26 milhões de norte-americanos entraram com pedidos de auxílio-desemprego em fevereiro e março deste ano. O Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA prevê que o desemprego aumentará em 3,8% no primeiro trimestre de 2020, chegará a 14% no segundo trimestre, 16% no terceiro trimestre e cairá para 10,1% até o final de 2021.

Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, os EUA têm hoje 954.182 casos confirmados do novo coronavírus e 54.573 mortes causadas pela doença.

