Desenvolvimento de alta qualidade é prioridade na construção da China socialista moderna

Rádio Internacional da China - Na manhã desta segunda-feira (24), o Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou uma coletiva de imprensa para apresentar e interpretar o relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh.

O vice-diretor para assuntos cotidianos do Gabinete do Comitê Central para Aprofundamento Abrangente da Reforma e vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, Mu Hong, ressaltou a importância do desenvolvimento de alta qualidade, definido como a prioridade na construção de um país socialista modernizado em todos os aspectos.

Mu Hong afirmou que o relatório apresentou requisitos para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade, que se dividem em seis pontos, incluindo aceleração da estrutura de um novo paradigma de desenvolvimento, determinação na implementação da estratégia de desenvolvimento orientado à inovação, estabelecimento da economia socialista de mercado de alto nível, impulsionamento integral da revitalização rural, promoção do desenvolvimento regional coordenado e persistência na abertura ao exterior em alto nível.

Segundo Mu Hong, as medidas focam tanto no presente como no futuro, o que ajudará a comunidade internacional a entender o desenvolvimento da China e reforçar sua confiança no país.

