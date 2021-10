Desesperadas, famílias afegãs vendem filhas para não morrer de fome

Apoie o 247

247 - A guerra, a fome, a pobreza e o desespero estão levando famílias afegãs a venderem suas filhas ainda mais cedo. De acordo com reportagem do G1, pelo menos 15 famílias que vivem em acampamentos de refugiados e vilarejos, venderam suas filhas por quantias de vão US$ 550 a US$ 4 mil para sobreviver.

Prática secular no país, o casamento infantil está acontecendo cada vez mais cedo. As meninas afegãs estão sendo vendidas, inclusive, por menos dinheiro, como forma de sobrevivência de suas famílias.

Ainda de acordo com a reportagem, milhares de famílias deslocadas para a região de Shamal Darya, em Qala-i-Naw, na província de Badghis — uma das mais pobres do país que é um dos mais pobres do mundo — vivem esta trágica história.

A reportagem revela que a prática é comum nos campos de deslocados. Os responsáveis pelos acampamentos e aldeias contabilizam dezenas de casos desde a seca de 2018 — um número que só aumentou com a de 2021.

