'Desespero e pressão' fazem Alemanha recorrer à reserva da Suíça por tanques Leopard 2

Sputnik - A Alemanha pretende comprar tanques Leopard 2 das reservas do Exército da Suíça, com o objetivo de substituir os blindados fornecidos à Ucrânia.

De acordo com a mídia suíça, as negociações envolvem 96 tanques Leopard 2 para os países ocidentais participantes do fornecimento, ou seja, estes tanques, além da própria Alemanha, seriam fornecidos para Polônia, Portugal, Finlândia e Suécia.

Apesar do desejo alemão, a venda precisará ser aprovada pela Assembleia Federal, o parlamento suíço.

Atualmente, a Ucrânia espera que seus aliados enviem até 320 tanques ocidentais, mas as estimativas indicam que apenas 50 chegarão à linha de frente até o início de abril. Tais perspectivas estão suscitando preocupações de que estes veículos militares não sejam suficientes para ter um impacto operacional significativo durante um período previsto por muitos analistas no Ocidente como sinalizadores do começo de avanços russos, afirma o jornal.

Contudo, a Ucrânia deve receber menos de um quarto dos tanques de combate modernos prometidos pelo Ocidente a tempo para uma suposta ofensiva russa em abril.

De acordo com o jornal The New York Times, a luta para cumprir as promessas de fornecer tanques Leopard 2 à Ucrânia para serem usados contra as forças russas mostrou quão despreparadas estão as forças armadas dos países europeus.

Os países ocidentais têm fornecido à Ucrânia vários tipos de sistemas de armas, incluindo mísseis de defesa aérea, lançadores múltiplos de foguetes, tanques, artilharia autopropulsionada e defesa antiaérea desde que a Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022. O Kremlin vê tais passos como prolongando o conflito, e se reserva o direito de destruir os armamentos.

