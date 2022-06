Destaques do discurso de Xi Jinping na Cúpula do Brics

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - A 14ª Cúpula do Brics foi realizada no dia 23 por videoconferência. O presidente da China, atual país na presidência do grupo, Xi Jinping, presidiu o encontro e fez um importante discurso.

O principal tema do encontro foi “estabelecer uma parceria de alta qualidade e criar uma nova era para o desenvolvimento global”. Esta foi a décima vez que o líder chinês participa da cúpula do Brics. Ele disse que os países membros devem estabelecer em conjunto uma parceria de alta qualidade mais integral, mais estreita, mais pragmática e mais abrangente.

Para defender a justiça da sociedade humana, Xi Jinping lançou quatro propostas: trabalhar de mãos dadas para salvaguardar a paz e a estabilidade do mundo; persistir na cooperação e no desenvolvimento para enfrentar em conjunto os desafios e riscos; explorar a potencialidade e a vitalidade das cooperações através da inovação; unir sabedorias e forças do grupo com abertura e abrangência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pandemia e a crise da Ucrânia causaram grandes danos para a cadeia de suprimentos da indústria mundial. Xi Jinping indicou que os desafios vêm sempre com oportunidades, portanto, os países do Brics devem reforçar as cooperações pragmáticas, especialmente nos setores de big data e inteligência artificial, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o aumento no número de países membros do Brics, Xi Jinping mostrou uma atitude aberta. Ele disse que o Brics nunca foi um clube fechado, nem um pequeno grupo exclusivo, e, sob a atual situação internacional, os países do Brics devem ser mais abertos para procurar mais cooperações e um maior desenvolvimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Apoiamos o processo de ampliação do Brics por meio de negociações”, consta na Declaração de Beijing, o comunicado oficial da 14ª Cúpula do Brics.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE