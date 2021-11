Destróier dos EUA navega pelo estreito de Taiwan em meio a tensões com China

O país asiático considera uma provocação o tráfego de navios de guerra dos EUA no estreito de Taiwan edit

Sputnik - Nesta terça-feira (23), um destróier dos EUA voltou a navegar pelo estreito de Taiwan, no mar do Sul da China, segundo comunicado da 7ª Frota da Marinha americana.

De acordo com o comunicado, o USS Milius, um destróier de mísseis guiados de classe Arleigh Burke, realizou uma "passagem de rotina" através das águas internacionais, em conformidade com o direito internacional, o que demonstra o compromisso de Washington com um Indo-Pacífico "livre e aberto".

Recentemente, a China condenou o envio de destróieres dos EUA e Canadá ao estreito de Taiwan, argumentando que as manobras ameaçam a paz e a estabilidade na região.

Pequim tem elevado sua retórica após a cúpula entre Xi Jinping e Joe Biden, afirmando que pôr em causa a reivindicação chinesa sobre Taiwan é "brincar com o fogo".

