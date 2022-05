'Destruidor da paz mundial': Biden é recebido sob protestos na Coreia do Sul

A visita de Biden e as ações recentes na região do Indo-Pacífico levantaram preocupações crescentes de que a Coreia do Sul possa se alinhar com os EUA edit

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, chegou a Seul na sexta-feira (20), em sua primeira viagem à Ásia desde que tomou posse.

Em sua primeira cúpula junto ao presidente sul-coreano recém empossado, Yoon Suk-yeol, analistas manifestaram preocupação com o uso político do governo norte-americano para ameaçar a paz na região, de acordo com o Global Times.

Segundo o Yonhap News, depois que Biden chegou, ele e Yoon visitaram uma fábrica de chips da Samsung em Pyeongtaek, "ressaltando o compromisso dos dois países em trabalhar juntos para fortalecer as cadeias de suprimentos".

Neste sábado (21), os presidentes vão se reunir novamente para discutir toda a gama de desafios econômicos e de segurança que eles e a região enfrentam. Alguns observadores, no entanto, disseram que tais acordos ressaltam o esquema de Biden para atrair a Coreia do Sul para suas estratégias de conter a China.

Ainda na quarta-feira (18), o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que Biden pretendia aproveitar a viagem à Ásia para afirmar a "liderança americana ousada e confiante" no Indo-Pacífico, o que enviaria uma mensagem à China de que o Ocidente e seus parceiros asiáticos não vão ser divididos e enfraquecidos.

Na sexta-feira, em resposta à viagem do presidente norte-americano e às declarações de Sullivan, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse em entrevista coletiva que a China espera que as ações dos EUA estejam alinhadas com suas declarações, instando os Estados Unidos a trabalhar com os países regionais para cooperação e não conspirar para divisões ou confrontos, ou ainda, trazer caos à região.

A visita de Biden e as ações recentes na região do Indo-Pacífico levantaram preocupações crescentes de que a Coreia do Sul possa se alinhar com os EUA e abandonar seu equilíbrio anterior entre Pequim e Washington.

Antes da visita de Biden, alguns internautas sul-coreanos postaram suas preocupações nas mídias sociais, dizendo que não dariam as boas-vindas a Biden se ele viesse com o objetivo de sacrificar os interesses da Coreia do Sul por seu propósito geopolítico.

Segundo o Korea Times, na sexta-feira, vários protestos foram realizados perto do hotel no Monte Nam, onde Biden está hospedado durante sua visita a Seul. Apesar de um grupo de 40 apoiadores terem dado às boas vindas ao líder norte-americano, cerca de 60 manifestantes se opuseram à sua presença e seguravam faixas, que chamavam Biden de "destruidor da paz mundial".

Da também observou que o conflito entre Rússia e Ucrânia mudou a mentalidade de algumas pessoas na Coreia do Sul e as fez pesar a segurança sobre os benefícios econômicos o que também teria demonstrado à China, que é preciso manter um bom comércio bilateral com o país para afastar a possível influência norte-americana.

