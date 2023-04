Detalhes da reunião informal entre Xi Jinping e Macron em Guangzhou

No encontro, Macron disse que a França também acredita que uma solução política para a crise da Ucrânia precisa levar em conta as preocupações legítimas de todas as partes edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizou uma reunião informal com o presidente francês, Emmanuel Macron, na sexta-feira, em Guangzhou, capital da Província de Guangdong, no sul da China.

Xi saudou calorosamente a visita de Macron a Guangzhou, expressando grande prazer em se reunir com ele novamente. Os dois líderes passearam pelo Jardim de Pinheiros, perto da Montanha Baiyun, conversando e parando às vezes para apreciar a paisagem única do jardim no sul da China. Eles tomaram chá à beira da água, apreciando a vista e discutindo sobre o passado e o presente. Xi e Macron ouviram a melodia de Guqin "Montanha Alta e Água Fluente" no Salão de Baiyun. Depois, Xi convidou Macron para jantar.

Xi disse que, para entender a China de hoje, é preciso começar por entender sua história. Guangzhou é o berço da revolução democrática da China e a vanguarda da reforma e abertura da China. Agora, Guangzhou está promovendo ativamente o desenvolvimento da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, continuando a desempenhar seu papel como locomotiva para um desenvolvimento de alta qualidade.

Informando Macron sobre as características essenciais e os elementos centrais da modernização chinesa, Xi observou que a China está avançando a modernização chinesa de maneira abrangente. Esta é uma teoria e prática de modernização socialista com características chinesas, que é gradualmente formada através de reforma, abertura e desenvolvimento inovador repetidos. Está em conformidade com as regras gerais de modernização e tem características únicas.

"Temos plena confiança no desenvolvimento futuro da China. Saudamos a França para que continue participando ativamente da Feira de Importação e Exportação da China, da Exposição Internacional de Importação da China e da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China para expandir ainda mais o mercado chinês", disse Xi a Macron.

Macron disse que a verdadeira amizade significa compreensão mútua e respeito mútuo. A França aprecia o apoio consistente da China para que a França e a Europa sejam independentes e unidas e está pronta para trabalhar com a China para respeitar os interesses centrais um do outro, como a soberania e a integridade territorial, abrir seus mercados um ao outro e fortalecer a cooperação tecnológica e industrial, bem como a cooperação em inteligência artificial, para ajudar um aos outro a alcançar o desenvolvimento e a prosperidade.

Em termos da crise da Ucrânia, Xi observou que sua causa é complexa e que uma crise prolongada não serve aos interesses de ninguém, acrescentando que um cessar-fogo o mais rápido possível serviria aos interesses de todas as partes envolvidas, e um acordo político é a única solução correta.

A China nunca lidará com a questão da Ucrânia por interesses egoístas, mas sempre defende a equidade e a justiça. Todas as partes relevantes devem assumir suas responsabilidades e fazer esforços conjuntos para criar condições para um acordo político, disse Xi.

A China saúda a proposta concreta da França para uma solução política para a crise e está pronta para apoiá-la e fazer um papel construtivo, acrescentou Xi.

Macron disse que a França também acredita que uma solução política para a crise da Ucrânia precisa levar em conta as preocupações legítimas de todas as partes. A França atribui grande importância à influência internacional da China e está disposta a trabalhar em estreita colaboração com a China para facilitar uma solução política rápida da crise.

Xi afirmou que os intercâmbios aprofundados e de alta qualidade que teve com Macron em Beijing e Guangzhou durante os dois dias aumentaram a compreensão mútua e a confiança mútua e estabeleceram os rumos para a cooperação futura entre os dois lados nos níveis bilateral e internacional.

Xi disse que está feliz por eles terem as mesmas visões, ou semelhantes, sobre as relações China-França, relações China-UE e muitos assuntos internacionais e regionais, o que demonstra o alto nível e a natureza estratégica das relações China-França. Ele disse que gostaria de manter uma estreita comunicação estratégica com Macron e elevar a parceria estratégica abrangente bilateral a um novo patamar.

Macron agradeceu a Xi por sua hospitalidade e arranjos elaborados e disse que, além dos intercâmbios amigáveis e aprofundados entre os dois líderes, ele pode apreciar a longa história e a esplêndida cultura da China e tem uma melhor compreensão dos conceitos da governança chinesa moderna.

Macron afirmou que a visita foi bem-sucedida e gratificante, o que impulsionará as relações bilaterais em direção a um maior desenvolvimento. Ele disse que está disposto a manter uma estreita comunicação estratégica com Xi e deu as boas-vindas ao presidente chinês para visitar a França no próximo ano.

