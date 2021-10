Detetives dizem ter identificado o serial killer Assassino do Zodíaco

Agora a equipe pressiona a polícia local a comparar uma amostra de DNA de Poste com aquelas armazenadas desde que foram recolhidas na cena do crime de 1966 edit

247 - Um grupo de detetives voluntários, formado por especialistas em investigação, afirma ter identificado o Assassino do Zodíaco, serial killer que aterrorizou San Francisco, na Califórnia (EUA), no final dos anos 1960, e se tornou um dos criminosos mais notórios do mundo. O nome dele seria Gary Francis Poste, que teria falecido em 2018. A reportagem é do portal UOL.

Os homicídios em questão, segundo as evidências recolhidas, teriam começado dois anos antes do que se tinha notícia até então. Até o momento, o FBI não se pronunciou sobre o assunto, mas o caso segue aberto após mais de cinco décadas. A polícia local, no entanto, nega conexão do homicida com o caso apontado pela investigação paralela.

Mais de 40 ex-policiais, investigadores particulares, agentes federais e especialistas forenses, que se intitulam "Case Breakers" (algo como 'solucionadores de casos', em português livre), afirmam que o homem tinha o mesmo padrão de cicatrizes e rugas na testa que um esboço da polícia nos anos 1960. As informações são do jornal californiano San Francisco Gate e do canal norte-americano Fox News.

A identidade do Assassino do Zodíaco nunca chegou a ser revelada, mas vários suspeitos em potencial foram investigados ao longo dos anos. As evidências utilizadas pelo grupo incluem fotos encontradas na câmara escura atribuída ao criminoso, além de pistas forenses.

O assassino enviou uma série de cartas à imprensa até o ano de 1974, com criptogramas que não foram totalmente decifrados. Os investigadores afirmam que, se as letras do nome completo de Poste forem removidas de uma das cartas, ela revela uma mensagem oculta. Eles não detalharam o conteúdo ou qual das cartas foi utilizada na ação — até o momento, apenas dois criptogramas haviam sido decifrados, sendo o mais recente, um presente em carta endereçada a um editor do San Francisco Chronicle, cuja solução foi endossada pelo FBI.

