"Deus tomou a decisão" de derrubar o aborto, diz Trump

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump comemorou a determinação da Suprema Corte de rescindir os direitos federais ao aborto, e disse que a decisão foi uma intervenção divina.

>>> Suprema Corte dos EUA reverte decisão histórica que garantiu direito ao aborto

“Deus tomou a decisão”, disse Trump em entrevista à emissora Fox News.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Isso traz tudo de volta aos estados, onde sempre pertenceu”, disse Trump. “Isso é seguir a Constituição e devolver direitos quando deveriam ter sido concedidos há muito tempo”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O republicano também divulgou uma nota celebrando a decisão e afirmando que sua promessa foi cumprida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A decisão de hoje, que é a maior VITÓRIA para a VIDA em uma geração, juntamente com outras decisões que foram anunciadas recentemente. Só foram possíveis porque eu entreguei tudo como prometido, incluindo nomear e obter três constitucionalistas altamente respeitados e fortes na Suprema Corte dos Estados Unidos”, disse Trump em comunicado, segundo o jornal New York Post.



“Foi uma grande honra fazê-lo! Não cedi aos democratas de esquerda radical, seus parceiros na mídia de notícias falsas ou aos RINOs (supostos republicanos) que também são os verdadeiros, mas silenciosos, inimigos do povo”, acrescentou.

A decisão da Corte anulou a decisão de 1973 em Roe v. Wade e devolveu a política de aborto aos estados, muitos dos quais estão prestes a restringir severamente o procedimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE